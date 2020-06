Hangon Tenniskerho sai ruista ranteisiin ja papua punttiin, kun Suomen lupaavimpiin junioreihin kuuluva Clarissa Blomqvist liittyi seuran kalustoon. 16-vuotias helsinkiläinen on tuttu tyttö eteläkärjessä, missä hän on viettänyt perheineen paljon aikaa. Vanhemmat Carita ja Joachim ovat jo pitkään pyörittäneet tennisstadionin kahvilaa, josta tytärkin on saanut peliinsä tuhdit eväät.

