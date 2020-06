Suomenkielinen opetuspäällikkö erosi virastaan

Vasta helmikuussa Raaseporin suomenkielisen perusopetuksen päällikkönä aloittanut Minna Lumme on irtisanoutunut virastaan. Hän jätti irtisanoutumisilmoituksensa tiistaina.

Lumme sanoo, että hänen eroamisensa Raaseporin kaupungin palveluksesta ei varsinaisesti johtunut Klinkbackan lakkauttamisesta, vaikka hänellä itsellään ei ollut siinä enää juurikaan puolustettavaa tai taisteltavaa. Kevät kuluikin lähinnä koronan kanssa taisteltaessa.

-Klinkbackan osalta ei ollut enää mahdollisuutta vaikuttaa, koska asiat oli valmisteltu niin pitkälle jo keväällä, Lumme sanoo.

”Olemme monet seuranneet ja joutuneet toimimaan kuluneiden kuukausien aikana palveluverkon käsittelyprosessissa. Olemme monet uskoneet ja toivoneet lapsiystävällistä kuntaa”, hän kirjoitti sosiaalisessa mediassa kuluneella viikolla.

Lumme toivotti myös kaikille voimia lasten ja nuorten hyvän puolesta työskentelemiseen. Kirjoitus liittyi Lapsiystävällinen Hämeenlinna-webinaariin ja myös tilanteeseen Raaseporissa.

Kaupunginvaltuusto päätti Klinkbackan koulun lakkauttamisesta maanantaina. Muitakin muutoksia on vielä tulossa suomenkieliseen opetukseen Pohjan alueella ja näiden toimenpiteiden suunnittelu on alkamassa.

Syksyllä organisoidaan myös hieman uudelleen opetustilojen käyttöä Kiilan suomenkielisessä koulukeskuksessa. Asia kävi ilmi kaupunginvaltuuston kokouksessa. Taustalla on opettajien toiveet työskentelypaikoista ja heidän olojensa helpottaminen työpaikkaa muuttamalla, sillä Karjaan yhteiskoulussa on ollut jo pitkään erilaista sisäilmaan liittyvää oireilua.

Enemmistön vastuu

Lumme aloittaa elokuun alussa Hämeenlinnan kasvatus- ja opetuspäällikkönä. Raaseporia isommassa Hämeenlinnassa (noin 67.000 asukasta) on hänen mukaansa pitkä kehittämisen perinne ja opetustoimen kehittäminen on siellä hyvässä vauhdissa.

-Työn aikana Raaseporissa minulle selvisi erityisesti taloudelliseen tilanteeseen liittyvien haasteiden valtava mittakaava ja edellytykset opetuksen kehittämiselle. Nämä eivät ole kiinni yhdestä ihmisestä, Lumme toteaa.

Hän sanoo pitävänsä Raaseporissa monista asioista, mainitsee erityisesti vahvan kulttuuriosaamisen, ja kiittää täällä saamastaan lämpimästä vastaanotosta. Lumme kertoo, että suomenkielisten koulujen rehtoreiden kanssa oli otettu lähestymistavaksi jokaisen koulun kehittäminen ja samalla opetuksen laadusta huolehtiminen.

-En ollut suunnitellut, että virkaurani jää täällä näin lyhyeksi, mutta nyt oli hyvä aika ottaa ammatillisesti seuraava askel, Lumme sanoo. Hänellä on myös tärkeä viesti täkäläisille vallankäyttäjille ja päättäjille.

-Paikallisen kielienemmistön ja virkamiesten tulisi huomioida paikallisen suomenkielinen vähemmistö. Enemmistön vastuu on pitää huolta vähemmistöstä. Raaseporin suomenkielinen vähemmistö on myös erityispiirre, kun ajatellaan Suomen kuntia yleisesti, sillä niissä tilanne on yleensä päinvastainen, Lumme sanoo. Hän kertoo työskennelleensä aiemminkin kaksikielisissä kunnissa, mutta opetuksen kehittäminen on organisoitu niissä eri tavalla.

Lumme sanoo myös paikallisten vanhempien ponnistelujen koulujen ja etenkin Klinkbackan puolesta koskettaneen, ja erilaisten kannanottojen ja ehdotusten takana painaa suuri huoli arjesta. Huoli heijastuu lapsiinkin ja näin ei saisi olla.

-Oppilaiden vanhemmat voisivat olla mieletön voimavara, joka kaupungin kannattaisi hyödyntää. Raaseporissa on todella hyviä vanhempia. Ihmiset tulisi ottaa myös riittävän ajoissa mukaan muutoksia valmisteltaessa, Lumme lausuu jäähyväisinään kuntalaisten parempaa osallisuutta toivoen.

Lumme on Aalto yliopiston väitöskirjatutkija, kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja. Hänet valittiin opetuspäälliköksi viime vuoden lopussa. Virkaa haki tuolloin 16 henkilöä, joista puolet kutsuttiin haastatteluun.