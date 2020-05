130 vuoden ikään ehtinyt Hangon lehti lakkautetaan

Kustantaja KSF Media Ab on päättänyt lakkauttaa jo vuodesta 1890 ilmestyneen Hangon lehden. Useita vuosia enää vain kerran viikossa ilmestyneen kaksikielisen lehden taipale päättyy yhtiön mukaan syyskuun alussa. 130-vuotiaan lehden lakkautuspäätös johtuu taloudellisista syistä ja samalla yritetään pelastaa pian 140-vuotiasta Västra Nyland-lehteä.

-Tässä tilanteessa ei ole muita vaihtoehtoja kuin lehden lakkauttaminen. Hangon lehti on tuotteistamme selvästi pienin ja se on jo pitkään kärsinyt hupenevasta tilaajamäärästä ja vähentyneestä ilmoitusmyynnistä. Sitten tuli vielä koronakriisi, joka iski rajusti myös tässä asiassa, KSF Median toimitusjohtaja Anna Hellerstedt toteaa yhtiön tiedotteessa.

Enemmistö suomenkielisiä

Hangon lehden lakkauttaminen tarkoittaa, että KSF Median suomenkielinen uutisointi Hangossa loppuu, sillä vuonna 1881 perustettu VN julkaisee ainoastaan ruotsinkielistä aineistoa.

Hangon kaupungin väestöstä (yhteensä hieman alle 8.700 henkeä) yli puolet on suomenkielisiä, joiden osuus on noin 54 prosenttia (4.660). Ruotsinkielisiä on noin 43 prosenttia (3.715) ja muunkielisiä 3,5 prosenttia (noin 300).

-Suomenkielisen uutisoinnin häviäminen on tietenkin suuri muutos. Mutta Hankohan on valtavan kaksikielinen kaupunki, eikä askel siirtyä lukemaan uutisia ruotsiksi toivottavasti ole suuri. Västra Nyland uutisoi Hangon tapahtumista jatkossa vielä entistäkin suuremmassa määrin. Toivon hartaasti, että Hangon lehden lukijat antavat VN:lle mahdollisuuden, Hellerstedt vetoaa.

Hangossa on käyty ainakin jo vilkasta some-keskustelua uuden suomenkielisen lehden perustamiseksi paikkakunnalle, joka kuuluu myös Etelä-Uusimaan levikkialueeseen.

Lehtien levikit pudonneet

Tuoreimman levikintarkastuksen mukaan KSF Median läntisellä Uudellamaalla julkaisemien sanomalehtien Västra Nyland ja Hangötidningen-Hangonlehti levikit laskevat edelleen.

Hangon lehden kokonaislevikki oli kaksi vuotta sitten 2.089, vuoden 2019 levikkitietoja ei ole saatavilla. Lehden kokonaislevikki laski kaksi vuotta sitten 4,3 prosenttia edellisvuodesta. Painetun Hangon lehden levikki oli kaksi vuotta sitten 2.008. Laskua vuodesta 2017 oli 5,3 prosenttia. Vuonna 2016 lehden kokonaislevikki oli 2.300, jossa oli laskua edellisvuodesta 6,6 prosenttia. Painetun lehden levikki oli tuolloin 2.250 (-7,7 %).

Tilauspohjaisen Västra Nylandin kokonaislevikki oli viime vuonna 6.378, jossa oli laskua 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Kaksi kertaa viikossa ilmestyvän Västra Nylandin painetun lehden levikki oli viime vuonna 6.100 (-5,8 %).