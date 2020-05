Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla, kyllä jämpti on niin. Mutta vielä paremmin menee, kun pyy on Påminnessa, ainakin jos maastopyöräilijöiltä kysytään. Laskettelukeskukseen viime vuonna luotu Bike Park on Anders Pyyn räätälöimä rakennelma, jonka parissa hän on jatkanut keväällä pyyteetöntä puserrustaan.

Lue lisää näköislehdestä