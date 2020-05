Ratakadulle rakennetaan korotetut risteykset ja suojatiet

Ratakadun toinen ajokaista on suljettu kadunrakennustöiden vuoksi. Katuosuudelle tehdään korotetut risteykset ja suojatiet. Töiden on määrä valmistua kesäkuun aikana. Samaan aikaan korjataan uudessa sillassa havaittuja puutteita.

Karjaan Ratakadulla on aloitettu kadunrakennustyö, jossa katuosuudelle tehdään korotetut risteykset ja suojatiet. Korotukset tehdään Villa Hagan ja Kauppiaankadun kohdalle.

-Uuden matkakeskuksen lähialueella painotetaan aiempien suunnitelmien mukaisesti kevyttä liikennettä ja jalankulkua, Raaseporin vastaava katupäällikkö Piia Nordström taustoittaa toimenpiteitä.

Yksi ajokaista käytössä

Ratakadun risteysalueet rakennetaan vaiheittain siten, että vain toinen ajokaista on käytössä. Liikenne on ohjattu ensin Ratakadun eteläpuoleiselle kaistalle. Kauppiaankadun risteys sekä Villa Hagan viereinen kuja on suljettu. Kun pohjoinen ajokaista on saatu valmiiksi, työt siirtyvät Ratakadun radan puoleiselle eteläiselle ajokaistalle.

Suunnitelmien mukaan töiden pitäisi valmistua kesäkuun aikana katuosuuden asvaltointi mukaan lukien. Uutta asvalttia on luvassa Ratakadulle myös Laaksokadun ja Koulukadun väliselle osuudelle, jossa on vielä vanha ja reikiintynyt päällyste. Samalla poistuu nykyinen asvalttiin jäänyt kynnys Ratakadulta sillalle käännyttäessä.

Katutyöt kuuluvat osana Karjaan siltahankkeeseen, jonka teki NRC Group Finland Oy. Sama yhtiö vastaa Ratakadun rakennustöistä. Siltaurakoitsijalla on töitä kesken vielä myös uudella sillalla, jonka puutelistaa korjataan.

Ongelmia on ollut mm. sadevesien johtamisessa, minkä vuoksi sillassa on korjattava joitakin putkivetoja. Myös näiden töiden on määrä valmistua kesäkuun aikana, jolloin matkakeskuksen alue olisi lopullisesti valmis.

Sillassa ei mittavirhettä

Kevyt liikenne korostuu myös uudella Karjaan ratapihan ylittävällä sillalla, jossa on tavallista leveämpi jalkakäytävä sekä kävelijöille että pyöräilijöille, koska se on tärkeä reitti myös koululaisille.

-Sillan ajoradan leveys on sama kuin aiemmin, mutta se saattaa tuntua kapeammalta, koska toisen ajokaistan reunassa on nyt kaide. Aiemmin jalkakäytävä kulki sillan molemmin puolin, joten ajorata saattoi tuntua avarammalta sen vuoksi, Nordström sanoo.

Mainittakoon, että silta kulki radan yli aiemmin suoraan, mutta uudessa sillassa on mutka. Nordströmin mukaan kurvissa ei ole kuitenkaan tehty mittavirhettä, vaan sillankin suunnittelussa painotettiin kevyen liikenteen turvallisuutta. Sillan kapeus mutkassa on herättänyt paikkakunnalla keskustelua.

-Haluttiin, että sillalla on ajettava varovasti, eikä mutkaan voi ajaa kovalla nopeudella. Mutkan kohdalla on myös varsin suuri korkeusero pienellä matkalla, Nordström sanoo. Hankkeen alussa mietittiin myös sellaista vaihtoehtoa, että silta olisi tehty pelkästään kevyelle liikenteelle, mutta tästä luovuttiin.