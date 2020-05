Pitäisi olla 50 kuutiosenttimetriä, mutta olikin 150. Eli ei näin, poliisi neuvoo. (Kuva: Länsi-Uudenmaan poliisilaitos)

Lämpimät päivät ovat tuoneet kaduille varman kevään merkin ja tutun pärinän. Mopot on kaivettu esiin ja on aika tuulettaa menopelejä ja virkistää ajotaitoja. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on tänä vuonna nuorten motoristien valvonnassa nollatoleranssi. Kovat otteet pohjautuvat poliisin mukaan aikaisempiin kokemuksiin.

