Lentoa landella. Klaus Bremer, omaa radiosukuaan Klaude Kopteri, viihtyy Tammisaaren mökillään työn touhussa.

Vähintäänkin puolipaikallinen ja erittäinkin täyslaidallinen hahmo on Klaus Bremer, joka on vivahteikkaan elämänsä aikana jättänyt jälkensä monille markkinoille. Tammisaaressa hän on merkannut reviiriä Svartbäckistä käsin.

