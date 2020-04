Hangon alikulku avautuu kesäkuussa aikataulun mukaisesti

Tuore ilmakuva alikulusta ympäristöineen. Sininen eristysväri jää piiloon verhoilun taakse ja kuvassa ikävän ruskeat viheralueet kaunistuvat istutuksilla. Kuva: Mikko Kanniainen

Hangon rautatien alikulun raskaimmat ja lähiseudun asukkaille häiritsevimmät työvaiheet on tehty jo aikaa sitten. Takana on porapaalutus, joka saattoi koetella monen lähistön asukkaan hermoja. Takana ovat myös räjäytykset ja betonointi ja monet muut hankalat työvaiheet. Nyt on päästy niihin töihin, jotka tekevät alikulun ja myös Korsmaninkadun sellaiseksi, jonka me kaupunkilaiset tulemme näkemään.

