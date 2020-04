EIF:lle sakkoa kilpailumääräysten rikkomisesta

Peter Haglundin hymy hyytyi ennen pääsiäistä, kun kurinpitovaliokunta määräsi EIF:lle tuhannen euron sakon pelaajien palkanmaksua koskevien epäselvyyksien vuoksi. Kuva: Patric Westerlund

EIF:n jalkapalloylpeys ei saanut pääsiäisyllätykseksi tonnin stifloja, vaan tonnin sakot. Palloliiton kurinpitovaliokunta käsitteli Palloliiton tekemän selvityspyynnön pohjalta EIF:n palkanmaksua edustusjoukkueen pelaajille kauden 2019 aikana ja katsoi menettelyn olleen niin moitittavaa, että räpsäytti 1.000 euron sakon.

Kyse on ollut seuran keskeisten velvoitteiden laiminlyönnistä ja välinpitämättömyydestä liiton kilpailumääräyksiä kohtaan, mikä on vaarantanut ja vaikeuttanut EIF:n velvoitteiden noudattamisen valvontaa.

Selvityspyynnön jäljet johtavat epäjohdonmukaisuuksia sisältäneisiin palkkakuitteihin, jotka EIF toimitti liitolle Ykkösen lisenssihakemuksen yhteydessä. Kävi ilmi, että joillekin ulkomaalaisille pelaajille ei maksettu pelaajasopimuksen mukaisia kuukausipalkkoja, eikä sitä minimipalkkaa joka on oleskeluluvan ehtona ja kilpailumääräyksissä määritelty.

EIF myönsi vastineessaan sopineensa pelaajien kanssa suullisesti ehtoja, jotka eivät ilmene liittoon toimitetuista pelaajasopimuksista. Kuukausipalkoista oli siirretty säästöön siivuja, jotka maksettiin loppupalkan yhteydessä. Tarkoituksena oli turvata pelaajille riittävät varat paluulentolippujen hankkimiseen, kun sopimus on päättynyt.

Seuran näkemyksen mukaan kilpailumääräysten puitteissa olisi mahdollista sopia yksityiskohdista ja käytännön järjestelyistä suullisesti, mutta kurinpitovaliokunta ei näkemykseen yhtynyt. ”Mikäli seurat voisivat sopia suullisesti ehdoista, jotka eivät ole Palloliiton tiedossa, sopimusehtojen noudattamisen seuraaminen ja niihin liittyvien velvollisuuksien täyttämisen varmistaminen muodostuisi mahdottomaksi”, päätöksessä todetaan.

Väärin tulkittu

Edustusjoukkueen toiminnasta vastaavan osakeyhtiön toimitusjohtaja Peter Haglund kommentoi asiaa pääsiäisen jälkeen jo rauhallisemmin kuin ensimmäisissä lausunnoissaan tuomion tultua julki.

-Olemme varmasti tehneet joitakin virheitä, emmekä ole tulkinneet kilpailumääräyksiä oikein. Mielestäni kilpailumääräyksiin kyllä liittyy ristiriitaisia piirteitä, mutta niillä säännöillä on vain pelattava. Emme tienneet tämän olevan niin iso juttu, mutta tästä eteenpäin toimimme kirjallisten sopimusten mukaan, Haglund toteaa.

Asia on käsitettävissä niin, että EIF:n syliin on kaatunut jokin tai joitakin tapauksia, missä pelaajalla ei ole ollut kauden päätyttyä rahaa lentolipun ostamiseen, ja sen takia kyseiseen menettelyyn on turvauduttu.

-Kun sopimus päättyy ja työlupa umpeutuu, niin pitää olla tarkkana kun turvataan pelaajan matka pois maasta. Pelaajilla ei ole ollut mitään tätä järjestelyä vastaan, enkä tiedä onko se ollut heille huono käytäntö. Mutta meidän olisi toki pitänyt tietää pykälät paremmin, Haglund tuumii.

Aiemmin julkisuudessa olleista tiedoista poiketen Haglund kertoo, että EIF on toiminut tällä tavoin vain viime kaudella, mutta ei sitä aiemmin.

Kipeää tekee

Hän painottaa myös EIF:n maksaneen koko vuoden osalta sopimuksen mukaisen palkan.

-Kyse oli vain siitä, miten ja millä tavalla sen maksoimme. Emme olisi saaneet lisenssiä Ykköseen, jos olisimme tässä jotain isompaa pimittäneet. Jotkut haluavat heittää meidät telkien taakse, mutta emme ole tehneet mitään rikosta. Rikoimme kilpailumääräyksiä ja sen takia meitä sakotettiin. Siitä meillä on hyvä omatunto, että olemme maksaneet palkat kokonaisuudessaan, ja olemme muutenkin tottuneet pitämään ulkomaalaispelaajista hyvää huolta. Ei meillä muutoin olisi niin lämpimät välit täällä pelanneisiin ulkomaalaisvahvistuksiin, Haglund sanoo.

Vaikka tarkoitusperät olisivat olleet miten jalot tahansa, niin metsään on menty siinä vaiheessa, kun otsikot kirkuvat miten ”EIF maksoi ulkomaalaispelaajille liian pientä kuukausipalkkaa”.

-Eihän se hyvältä näytä, ei tietenkään. Meidän on mentävä kilpailumääräysten mukaan ja se siitä, Haglund toteaa. Tonnin sakko on rikkeeseen nähden varsin suotuisa, mutta tulee maksettavaksi hyytävään aikaan. EIF on jo puolittanut pelaajiensa palkat toukokuun loppuun asti ja roikkuu taloudellisesti köysissä koronakurimuksen takia.

-Asia on ollut selvillä jo marraskuussa, mutta päätös tulee julki vasta nyt. Juuri tänä päivänä sakko tuntuu rajulta ja tekee tosissaan kipeää.