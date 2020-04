Ratsastustalleissa pysytään vielä laukalla

Hyppy tuntemattomaan. Ratsastuksen kilpakalenterissa on vielä monia esteitä eikä Seahorse Weekin toteutuminenkaan ole varmaa. Näin Hangossa ratsastettiin viime vuonna.

Koronakärsimys on ajanut monet urheilulajit räätälöimään harjoittelua vaihtoehtoiselle tolalle, mutta ratsastuksessa pysytään vielä jotenkuten tolpillaan.

-Ratsastus on varmasti niitä harvoja lajeja, joissa pystytään suhteellisen normaalisti toimintaa pyörittämään. Kisoja meillä ei tietenkään ole, mutta ratsastuskoulua- ja tunteja pidetään tavalliseen tapaan. Harrastajat ovat siitä kiitollisia, Hankoniemen Ratsastajien dynamo Mia Maukonen kertoo.

Suursuon tallilla on sopeuduttu poikkeusoloihin.

-Tunnilla on tavallisestikin vain 6-7 ratsastajaa kerrallaan, joten isoja kokoontumisia ei pääse syntymään. Ylimääräisiä ihmisiä ei saa tunneille tulla ja laitan esimerkiksi varusteet valmiiksi karsinan eteen, jottei varustehuoneeseen keräänny joukkoa. Olemme varotoimenpiteiden kanssa tarkkana, Maukonen toteaa.

Ongelmia tulee, jos rajoitteita jatketaan kesän rientoihin. Tuolloin seura järjestää suosittuja kesäleirejä, joita on kalenterissa seitsemän.

-Ne on jo myyty loppuun. Jos emme niitä pysty järjestämään, niin se on taloudelle iso kolaus, Maukonen sanoo.

Myös kesän päätapahtuma Seahorse Week on vaakalaudalla. ”Merihevosten” piti laukata tänä vuonna osana uutta esteratsastuksen Grand Slam-kiertuetta, mutta se päätettiin siirtää suosiolla ensi vuoteen. Seahorse Week pyritään silti omalla paikallaan heinäkuun lopussa järjestämään, jos kurimus näyttää hellittämisen merkkejä.

-Vielä ei uskalla sanoa juuta tai jaata. Ratsastajainliitto linjaa kokouksessaan 29. huhtikuuta kesän kilpailutoimintaa ja me teemme sen jälkeen päätöksiä. Yhteistyökumppaneiden osalta tässä on mietittävää. Kaksi viikkoa sitten saimme uusia sponsoreita, mutta enää en ole kehdannut hätyytellä, Maukonen miettii. Vuonna 1997 ensimmäisen kerran pidetty Seahorse Week on peruttu 2000-luvulla kahdesti.

-Meille kisan peruminen ei olisi yhtä iso kolaus kuin Hangon kaupungille, sillä tapahtuma tuo paljon palveluja käyttäviä ihmisiä. On muutenkin mielenkiintoista nähdä kuinka koronan vaikutukset näkyvät Hangon matkailussa kesällä, Maukonen pureskelee.

Mietintämyssy päähän

Myös Billnäsin Ratsastuskeskuksessa hirnutaan kieli keskellä suuta.

-Tuntitoiminta pyörii eikä peruutuksia ole tullut. Ratsastus ei ole lähikontaktilaji, joten sinänsä kaikki toimii hyvin. Ryhmäkoot ovat pieniä ja meillä on tiukat rajat sille, ketkä saavat tallille tulla ja siellä liikkua, Arja-äitinsä kanssa tallitoimintaa operoiva Jessica Aminoff toteaa.

Vaikka ratsastaminen jatkuu, niin ympärillä on paljon pysähdyksissä. Palkkalistoillaan neljää henkilöä pitävä yritys joutuu tarkkailemaan tilannetta.

-Pikku hiljaa rupeaa olemaan vähän tiukkaa. Otimme jo sen puheeksi, että joudummeko lomauttamaan yhden henkilön. Muitakin vaihtoehtoja on pakko miettiä, jos nämä poikkeusolot jatkuvat pitkään. Vähennämmekö hevosten määrää ja keskitymmekö pitämään tietylle kohderyhmälle suunnattuja intensiivisiä pienryhmäryhmätunteja, Aminoff pähkäilee.

Myös Billnäsissä ollaan pulassa, jos yhteensä 10 viikkoa käsittävät kesäleirit jäävät pitämättä. Estekisa Billnäs Games siirrettiin jo toukokuun lopulta syyskuulle, jolloin se kenties yhdistetään kouluratsastuskilpailu Billnäs Dressyrin kanssa yhdeksi isoksi ratsastusviikonlopuksi. Huolta piisaa, mutta myös hyvää henkeä.

-Tsemppaamme toisiamme ja puhallamme yhteen hiileen. On ollut ilo huomata, että auttamisen halua on paljon. Voimme sentään vielä tallilla ahertaa ja pitää hevoset aktiivisina, toisin kuin vaikka Espanjassa ja Italiassa, missä on toimintakielto. Siellä ei haluta sellaista tilannetta, missä ratsastaja putoaa hevosen selästä ja vie sairaalapaikan, Aminoff sanoo. Korona sysää monin paikoin ajatukset uusiksi.

-Jokaisen yrittäjän on mietittävä, miten keksiä toiminnalle uutta suuntaa. Jos nyt käyttöön otettavat ideat todetaan toimiviksi, niin tuskin ne jäävät pois normaaliolojen palauduttua. Olen myös huomannut, että sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt. Siinä pitää olla hereillä ja meidänkin on oltava somessa aktiivisia.