Ministeri Blomqvist: ”Pöyristyttävää HUS”

Raaseporilainen ministeri Thomas Blomqvist (r) pitää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tulevan kokouksen valmistelutyötä pöyristyttävänä.

HUS:n hallitus ottaa maanantaina kantaa Raaseporin sairaalan tulevaan toimintaan. Kysymys on sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamisesta tai säilyttämisestä. Esittelijä ehdottaa yhteispäivystyksen lakkauttamista Raaseporissa, vaikka HUS-hallituksen tilaamien selvitysten ja kuntien, eli sairaalan omistajien, lausuntojen perusteella yhteispäivystys halutaan säilyttää.

-On käsittämätöntä, että valmistelussa esitetään Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamista. Näyttää siltä, ettei haluta huomioida selvityksiä ja lausuntoja, jotka puhuvat yksimielisesti yhteispäivystyksen puolesta, Blomqvist arvostelee.

Sen lisäksi ei löydy hänen mukaansa myöskään minkäänlaista halua huomioida nykyisiä olosuhteita.

-Tilanteessa, jossa Suomi on koronaepidemian vuoksi poikkeustilassa, on täysin järjetöntä heikentää terveydenhuoltoa maakunnassa, jossa on todettu eniten tautitapauksia Suomessa. Nyt pitäisi keskittyä siihen, miten kaikkia sairaaloita vahvistetaan, Blomqvist sanoo.

Yhteispäivystyksen lakkauttaminen ei ole hänen mielestään kenenkään etu.

-Se ei palvele Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä, ei alueen elinvoimaa ja liiketoimintaa, eikä Länsi-Uudenmaan asukkaita. Jos HUS:n hallitus ja valmistelutyö luottaa ainoastaan taloudellisiin laskelmiin, niin pyydän että he tekevät laskelman kokonaiskustannuksista. Laskelmat kokonaiskustannuksista näyttäisivät kuitenkin, että säästöt ovat vähäisiä.