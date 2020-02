BMK-sulkapallossa pientä nostetta

Pelin henki. Valmentaja Otto Danskanen kertasi Nella Lundstenille (vas.), Leona Petterssonille ja Emelie Lindqvistille presidenttipelin sääntöjä.

Sulkapallo on paitsi liikunnallisesti, myös poliittisesti perusteltu laji, sillä sen parissa pääsee jo varhain kokemaan presidenttinä olemisen autuutta. Tähän ylsivät pontevimmat pallonlyöjät Tammisaaren palloiluhallissa, kun suosittu presidenttipeli kävi kiivaimmillaan.

-”Presidentti” on klassinen sulkapalloharjoitus. Sitä on pelattu iät ja ajat ja itsekin muistan sen hyvin junnuvuosilta, BMK-84:n valmentaja Otto Danskanen kertoo.

Yksi pelaajista palloilee pressana ja muut yrittävät syöstä hänet vallasta raivaamalla vastustaja kerrallaan tietään presidentin kentälle. Danskanen ujutti mausteeksi mukaan myös presidentin veto-oikeuden ja mahdollisuuden sotatilan julistamiseen, jotka pelastivatkin erään päämiehen pulasta.

Pelkillä pressanvaaleilla ei BMK osakkeitaan kohota, mutta toiminta on taas vetänyt hieman enemmän junioreita puoleensa.

-Meillä oli noin 14 junnua, mutta yhtäkkiä tuli yllättävästi lisää porukkaa ja kasassa on nyt parikymmentä pelaajaa. Sana kun leviää, niin kasvua voi tulla enemmänkin, Danskanen tuumii.

Lauantaina BMK järjesti kotihallissaan päiväleirin, johon osallistui myös kourallinen pelaajia Masalan Kisasta. Aikoinaan pitkin poikin valmennushommia tehnyt Danskanen on keskittänyt valmentamisensa juuri näihin kahteen seuraan.

-Yhteistyö muiden seurojen kanssa on ilman muuta yksi varteenotettava keino saada BMK:n toimintaan nostetta. Täällä tapaa uusia tyyppejä ja kohtaa harjoituksissa erilaisia pelaajia. Seuralle iso kiitos, että ovat aktiivisia ja tällaisia tapahtumia tahtovat järjestää. Itse lähden mielelläni näihin mukaan, hän toteaa.

BMK:n puheenjohtajana toimii nykyään Sofie Lindholm, joka aloitti toimessa syksyllä. Hallin uusittu lattia on myös sulkapalloilijoiden mieleen.

-Kun oli monet vuodet tottunut vanhaan parkettiin, niin oli aika huikea kokemus tulla ensimmäisen kerran tälle lattialle. Tämä on meille hyvä halli, mutta harjoitusaikoja voisi olla paremminkin, kahdesti viikossa harjoituksia vetävä Danskanen toteaa. Hän vastaa tätä nykyä yksinään seuran valmennuksesta.

-Ei toisesta valmentajasta haittaa olisi. Tätäkään sotaa ei yksi mies voita, Danskanen naurahtaa.

Kilpasormi syyhyää

Kilpajunnuja BMK:lla ei pariin vuoteen ole ollut, mutta nyt alkaa ehdokkaita olla. 13-vuotias Nella Lundsten on harrastanut lajia neljä vuotta ja lyö palloa napakoin ottein. Ikätoverit Leona Pettersson ja Emelie Lindqvist aloittivat vasta tammikuussa, mutta into on piukassa.

-Tahtoisin jo kilpailemaan. Tai en ehkä ihan vielä, mutta jonkin ajan päästä, Leona kertoo. Danskasen mukaan seura aikoo järjestää keväällä juniorikisan, joten kenties toive kohta toteutuu.

Pettersson ja Lindqvist eivät osanneet sulkapallon viehätystä sanoiksi pukea, mutta jokin siinä vain potkii.

-Olemme liikuntatunneilla pelanneet sulkista ja se on ollut tosi hauskaa. Alussa harjoittelu tuntui vaikealta, mutta pikku hiljaa opimme, tytöt sanovat. Lundsten on vielä peleissä lyömätön vastus.

-Nella on hyvä ja näkee, että hän on harrastanut pidempään. Emme ole vielä hänen tasoaan, mutta yritämme kovin ottaa kiinni.

Entä mikä on paras neuvo, jonka valmentaja Danskanen on antanut?

-Niitä on paljon… kaikki ovat olleet hyviä neuvoja, Leona ja Emelie vahvistavat.