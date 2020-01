Teinipojat kuvasivat pahoinpitelyn ja ryöstön videolle Karjaalla

Karjaan rautatien alikulkutunnelissa pahoinpideltiin lauantaina 12-vuotiasta paikkakuntalaista poikaa. Tekoaika oli kello 17. Rikollisesta teosta epäillään kahta paikkakuntalaista 13-vuotiasta poikaa. Esitutkinta oli maanantaina iltapäivällä vielä alkuvaiheessaan. Välikohtaukseen saattaa liittyä muitakin henkilöitä.

-Tekoa tutkitaan ryöstönä ja lievänä pahoinpitelynä, mutta nimikkeet voivat vielä muuttua, kun asianosaiset on kuultu lähipäivinä. Pojat kuvasivat teon videolle ja meidän tietojemme mukaan se lähti leviämään sosiaalisessa mediassa. Lain mukaan väkivaltakuvauksen levittäminen on rangaistava teko ja tämä on hyvä muistaa, rikoskomisario Mats Sjöholm mainitsee.

Hän toteaa myös, että vaikka alaikäisiä ei voidakaan rangaista aikuisten tapaan, korvausvelvollisuus on kuitenkin olemassa.

-Se ehkä unohdetaan aina välillä kun tällaista tehdään, että korvauksista voi tulla toisinaan paljonkin maksettavaa, Sjöholm sanoo.

Karjaan pahoinpitelyä hän pitää vakavana tapauksena, sillä maassa maannutta uhria potkittiin myös pään alueelle. Ryöstö liittyy Sjöholmin mukaan vain muutamaan euroon. Teon motiiveista hän ei osannut kertoa vielä maanantaina. Poliisi on nähnyt paikalla kuvatun videon.

-Tässä tapauksessa ei ole kerrassaan mitään järkeä, eikä tällainen ole puolusteltavissa millään lailla. Nyt olisi tärkeää, että vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa näistä asioista. On selvää, että tässä Karjaan tapauksessa ei ole ymmärretty teon vakavuutta, eikä ole myöskään ajateltu sen seurauksia lainkaan, Sjöholm sanoo.

-Kuvaaminenkin on yleisesti ottaen yleistynyt viime vuosina. Meidän tietoomme tällaista tulee harvemmin, mutta esimerkiksi Espoon suunnalla tämän ilmiön kanssa on painittu jo pidempään, Sjöholm sanoo väkivaltakuvauksiin liittyen. Poliisi kannattaa lämpimästi kameravalvonnan asentamista ainakin uuteen tunneliin, sillä Sjöholmin mukaan tiedossa oli jo etukäteen, että sitä tullaan käyttämään myös oleskeluun.

Karjaan teoista epäillyt tavoitettiin vielä samana päivänä, toinen paikan päältä, toinen hieman myöhemmin. Etelä-Uusimaan tietojen mukaan Karjaan keskustassa olisi ollut samanlainen tapaus myös seuraavana päivänä eli sunnuntaina, mutta tietoa ei saatu enää vahvistettua.