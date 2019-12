BK-46 palasi voittajien pöytään

Dicken kaatui cup-trillerissä

Karjaan urheiluhallissa sunnuntaina piipahtanut joulupukki ilahdutti lähes tuhathenkistä katsojakuntaa lahjalla, joka on ollut toivomuslistalla jo pienen ikuisuuden.

BK-46:n käsipallomiehistö juhli ensimmäistä titteliään kolmeentoista vuoteen, kun Suomen cupin finaalissa kaatui Dicken 24-22 (10-11). Edellisen kerran BK seisoi korkeimmalla korokkeella kaudella 2005-06, jolloin tintattiin tuplamestaruuteen.

Liigassa on sen jälkeen tullut kahdesti pronssia ja kerran hopeaa, mutta cupissa ollaan pudottu kauas glooriasta. Tällä päättyvällä vuosikymmenellä BK oli kerran yltänyt välieriin, muutoin tie oli jo tyssännyt jo ensimmäisillä kierroksilla.

Viime viikolla pelatut Cocks- ja Dicken-ottelut loivat halliin parasta pöhinää pitkään aikaan. Edes kevään 2017 finaaleissa ei ollut vastaavaa metakkaa ja omien suosikkien järkähtämätöntä kannattamista. Syksyn mittaan on levinnyt uskoa siihen, että tämä BK voi oikeasti voittaa ja saavuttaa jotain suurta, ja se on saanut pyhätön rokkaamaan rajusti. Kun kentällä on vielä lähes täysin karjaalainen kompisjengi, niin sekin resonoi yleisöön innostavalla tavalla.

Kuvioon sopii se, että vastuuvalmentajana häärää nyt Andreas Rönnberg, joka oli 2006 pyttyjä Karjaalle järjestelemässä ennen peliuran jatkumista ulkomailla. Hän tekee kunnianpalautusta reseptillä, jossa on rauhaa ja rakkautta, hyvin yhdessä viihtyvän porukan peli-iloa.

Rönnbergin ja Jac Karlssonin syvästä kokemuksesta ja tyynen viileistä persoonista kumpuava maltillinen johtaminen tarttuu jokaiseen pelaajaan uskoa lisäävällä voimalla. Karlssonin olemuksessa oli cup-finaalissa kenties tavallista enemmän eloa, eikä hän selvästikään ollut halukas poistumaan pelistä tyhjin käsin.

Henki pihisee

BK oli läpi ottelun takaa-ajajana ja Dicken viritteli jo karkumatkoja, mutta polkkapaidat ovat tottuneet nousemaan alakynnestä. Siuntiossa avausjakso meni mönkään ja Cocks tuli Karjaalle jyräävin elkein, mutta BK:n henkeä ei ole nujerrettu. Ei ole tullut paniikkia eikä hätää puseroon, vaan on pidetty pää kylmänä ja fokus kirkkaana.

Mikael Mäkelän mainio maalivahtipeli ei lannistanut, Bogdan Klepa onnistui kehnon alun jälkeen kasaamaan itsensä, Oscar Kihlstedt pystyi jälleen nousemaan avausjakson kuopasta ylös ja vaikka mitä. Hyökkäyspelistä ei kovin paljon kaunista käteen jäänyt, mutta vahva itseluottamus näkyi lopussa. Karlssonin japanilaissyöttö Kihlstedtille kakkosväliin (20-21) kysyi kanttia, ja pokkaa oli myös Alex Lignellillä joka jalkojensa välistä sujautti syötön laitaan Linus Lindbergille (22-21).

Rönnberg ei ole aristellut tehdä kesken pelin muutoksia ja kokeiluja. Kokoonpanosta puuttunutta Oliver Nordlundia ei cup-finaaliin valttikortiksi saatu, mutta Lindbergin siirtäminen puolustuksen ”kakkoseksi” on tuonut aina positiivisia vaikutuksia.

Nyt tehtiin samaan aikaan vielä niin, että väsymisen merkkejä osoittanut Robin Sjöman lastattiin puolustuksen laitaan ja Karlsson sai keskuspuolustukseen pariksi Kihlstedtin. Pieni riskiliike, koska tällä parilla ei paljon yhteistä kokemusta keskeltä ole, mutta ainakin liikkuvuus keskisektorilla parani.

Vaihdoksen jälkeen Dicken teki enää kolme maalia (48-60 minuuttia) ja sortui hermostuksissaan karkeisiin huteihin. Avausjaksolla maaleillaan hyökkäystehoja pinnalla pitänyt Sjömankin kaivoi vielä esiin ratkaisevan puhdin ja käännähti vapauttavan 24-22-osuman.

Ratkaisevaa saattoi olla myös se, että arpaonni toi finaalin pelattavaksi Karjaalle. Pirkkolasta ei ole viime vuosina montaa voittoa haettu ja kotikentällä saatiin yleisön armottomalla tuella lyötyä painetta Dickeniin ja ehkäpä myös tuomareihin. Niinhän kotiedun pitääkin toimia ja nyt se oli tuomassa kauan kaivattua palkintoa.

Ottelutilastot:

BK (maalit/heitot): Robin Sjöman 6/9, Oscar Kihlstedt 5/13, Sebastian Säkkinen 4/5 (7 m 2/2), Jac Karlsson 3/7, Linus Lindberg 2/5, Alex Lignell 2/4, André Udd 1/4, Janne Korpimäki 1/4, Victor Westerlund 0/1, Andreas Rönnberg 0/1. Yhteensä 24/53 (45 %).

Maalivahdit: Bogdan Klepa (60 min.) 16 torjuntaa.

Jäähyt: Kihlstedt 3 x 2 min, R. Sjöman, Karlsson 2 min. Maalit BK:lle 3-2.

Pallonmenetykset: 13.

Dicken: Ian Martin 7/15, Max Granlund 5/10, Filip Söderlund 3/7 (7 m 2/3), Benny Broman 2/5, Gusten Montonen 2/2, Robin Granlund 1/3, Tadas Stankevicius 1/3, Joacim Broman 1/1, Anton Rémy 0/1. Yhteensä 22/47 (47 %).

Maalivahdit: Mikael Mäkelä (60 min.) 20 torjuntaa.

Jäähyt: Stankevicius 2 x 2 min, R. Granlund, M. Granlund, Montonen 2 min. Maalit BK:lle 7-0.

Pallonmenetykset: 9.