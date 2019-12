Hinkuyskää Uudenmaan prikaatissa

Kolmellatoista Uudenmaan prikaatin varusmiehellä on diagnosoitu hinkuyskä. Sotilaslääketieteen keskus ja Dragsvikin terveysasema ovat aloittaneet torjuntatoimet THL:n ohjeiden mukaisesti ja laajempi kartoitus on käynnistetty.

Hinkuyskän torjunta perustuu tapausten nopeaan tunnistamiseen, antibioottihoitoon, altistuneiden kartoittamiseen ja riskiryhmään kuuluvien lähikontaktien antibioottihoitoon. Epidemian leviämisen riski muuhun väestöön on pieni, koska rokotuskattavuus on korkea, Sotilaslääketieteen keskus tiedottaa.

Hinkuyskä tarttuu pisaratartuntana erityisen herkästi olosuhteissa, joissa kanssakäyminen on tiivistä kuten kouluissa, päiväkodeissa ja varuskunnissa. Hinkuyskätapaukset varuskunnissa eivät ole lääkintäyliluutnantti Anssi Tuohinon mukaan poikkeuksellisia.

Kaikki Uudenmaan prikaatin varusmiehet ovat saaneet hinkuyskärokotteen joko palvelukseen astuessa tai edeltävien viiden vuoden aikana.

-Rokote estää keskimäärin neljä viidestä hinkuyskätapauksesta, joten on odotettavaa, että varsinkin epidemiatilanteessa myös rokotetut voivat sairastua. Tähän vaikuttaa myös se milloin viimeinen annos on annettu, sillä rokotteen teho kestää noin 4-5 vuotta, Tuohino tiedottaa.

Suomessa todetaan vuosittain noin 400 hinkuyskätapausta. Tauti on aikuisilla usein lievä tai oireeton. Hinkuyskän riskiryhmiin kuuluvat alle puolen vuoden ikäiset lapset, joille tauti voi olla hengenvaarallinen, rokottamattomat lapset ja yli 36 viikolla raskaana olevat.